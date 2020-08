Juventus – OL (2-1) : Ménès salue la victoire des Gones mais se paie la VAR !

true

Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur la qualification historique de l’OL sur la pelouse de la Juventus de Turin hier (1-0, 1-2).

S’il estime avoir vu un match « très pauvre » à ce niveau de la Ligue des Champions, Pierre Ménès ne veut pas faire cas du spectacle proposé : « On ne va pas bouder notre plaisir d’avoir un second club français en quart de finale de Ligue des Champions et d’avoir un club français qui pour la première fois a éliminé la Juve. Voilà, c’est vraiment à mettre au rayon des belles performances et des grands plaisirs ».

Un rayon des satisfactions affichées : la défense de l’OL face à une Juve qui en était déjà à son 15e match depuis la reprise contre un Lyon qui n’avait disputé que deux rencontres. « Physiquement je n’ai pas vu beaucoup de différence entre les deux équipes, même si en seconde période, Lyon n’a quasiment pas vu la balle. Seulement le jeu de la Juve était trop pauvre et trop dépourvu d’imagination pour pouvoir déstabiliser une défense rhodanienne qui avait pourtant encaissé pas mal de buts lors de ses matchs amicaux mais qui s’est bien reprise lors des matchs officiels ».

Pour le consultant du CFC, l’arbitrage a aussi été médiocre et il ne se prive pas pour tacler : « Les deux pénos ont été contrôlés par la VAR, ce qui laisse au mieux dubitatif et au pire scandalisé. Si la VAR sert juste à dire à l’arbitre : « Oui, oui, tu as sifflé une connerie mais tu as raison », je ne vois pas bien le progrès ». Ses Tops du match ? Cristiano Ronaldo à la Juve (« Le problème pour les Turinois, c’est qu’à part le Portugais, il n’y avait rien »), Houssem Aouar, Marcelo et Maxence Caqueret (« qui a montré qu’il avait le niveau »).