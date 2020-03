Juventus – OL : Daniele Rugani positif au coronavirus !

true

La Juventus Turin vient d’annoncer que son défenseur central Daniele Rugani était infecté par le coronavirus. On se rapproche d’un report du match contre l’OL.

Et un pas de plus en direction d’un report du 8e de finale retour de Champions League entre la Juventus Turin et l’Olympique Lyonnais ! Les Bianconeri viennent d’annoncer que leur défenseur central Daniele Rugani était positif au coronavirus même s’il est pour l’heure asymptomatique.

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

La Juve assure dans un communiqué avoir activé toutes les procédures d’isolement pour son joueur. Mais il est possible que l’ensemble de son effectif soit concerné par la mesure de quarantaine, ce qui entraînerait de facto un report du match contre l’OL la semaine prochaine.