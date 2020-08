Juventus Turin – OL : rendez-vous sur RMC Sport pour un choc incontournable

false

Ce soir, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, l’OL se déplace pour affronter la Juventus Turin. Match à suivre sur RMC Sport.

Un choc, un vrai, et quatre-vingt dix minutes pour signer un retentissant exploit. Tel est l’enjeu, pour les joueurs lyonnais, de ce 1/8e de finale retour de l’UEFA Champions League face à la Juventus Turin, un match à suivre en exclusivité sur RMC Sport.

Après leur courte victoire au match aller, 1-0, et si ils veulent participer au Final 8 de Lisbonne, les hommes de Rudi Garcia doivent résister aux assauts de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala et Gonzalo Higuain. La tache est immense, l’enjeu exceptionnel et le rendez-vous à rater sous aucun prétexte.

Coulisses, réactions et analyses des consultants RMC au coup de sifflet final, Juventus Turin-OL, c’est à suivre uniquement sur RMC Sport.