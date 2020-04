Ligue 1 – Coronavirus : Aulas pessimiste sur les chances de voir la saison aller à son terme

false

Alors que les présidents de clubs français se battent pour terminer coûte que coûte la saison 2019/20, Jean-Michel Aulas prend le contre-pied. Dans L’Equipe, le patron de l’OL fait part de ses doutes concernant la possibilité de reprendre, vu l’état dans lequel se trouve le pays en raison de la crise sanitaire.

« Il y a des doutes au travers de ce qui se passe avec la pandémie. Le déconfinement peut aussi poser problème vis-à-vis des acteurs, joueurs et entraîneurs et des spectateurs, car l’essence d’un match de football est d’être un spectacle avec des supporters. Le pourcentage de chances que l’on puisse terminer tous les matches est plus faible aujourd’hui que le 11 mars, lorsqu’on a arrêté/ On va tout faire quand même pour trouver des solutions. »

Voici la une du journal L’Équipe ce dimanche 5 avril. Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/RqjFoOtgnK — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 4, 2020

« Je ne suis pas médecin, ni spécialiste dans les pandémies. Le pourcentage de chances que l’Etat donne l’autorisation de reprendre a beaucoup diminué. Le risque devient significatif que certains Etats ne la donnent pas. »