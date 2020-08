Manchester City – OL (1-3) : les confidences de Démbélé et Cornet, les héros lyonnais

true

Moussa Dembélé et Maxwel Cornet, les buteurs de l’OL lors de l’exploit face à Manchester City (3-1), se sont confiés au micro de RMC Sport.

Et forcément, il y avait beaucoup de joie chez les héros de la soirée. Moussa Dembélé, tout d’abord, a confié que les Gones avaient fait un pacte en interne pour tenter de tout donner dans ce Final 8. « Après cette petite pause on est revenu et on s’est dit qu’on va tout donner. On s’est fait une promesse et à chaque fois qu’on est sur le terrain on se donne à 100%. L’état d’esprit du groupe a changé ».

Une mentalité matérialisée par Dembélé lui-même, qui a réussi à marquer deux buts en démarrant pourtant sur le banc de touche. Mais le buteur lyonnais n’a rien lâché. « Quand tu es sur le banc, ce n’est pas toujours facile mais il faut garder l’état d’esprit et faire toujours en sorte d’apporter et c’est ce que j’ai réussi à faire aujourd’hui. (…) Il y a toujours cette petite part de tristesse quand tu ne commences pas le match mais il faut faire en sorte de rester concentré parce qu’un match c’est long ».

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

De son côté, Maxwel Cornet est revenu sur ce but face à une équipe de Manchester City qui lui réussit décidément très bien. « C’est des matchs exceptionnels à jouer. Quart de finale de Ligue des champions c’est pas tous les jours. Ce qu’il faut retenir c’est le bon travail d’équipe qu’on a fourni ce soir. (…) C’est un jeu long d’Antho (Lopes) pour Karl (Toko-Ekambi), et je continue l’action parce que j’y crois si elle revient. J’ai été vigilant et je l’ai prise en une touche. Ça m’a réussi donc c’est cool. »