Manchester City – OL : effectif, Cornet, PSG… Garcia se confie avant le choc

Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OL, était présent en conférence de presse avant le choc face à Manchester City ce samedi soir.

Dans des propos relayés par RMC, le coach de l’OL a fait le point sur l’actualité des Gones avant de défier City dans ce quart de finale de Ligue des champions. Morceaux choisis.

Quelques doutes à lever dans l’effectif

« On a un dernier entraînement tout à l’heure. On espère lever les derniers doutes sur Jason Denayer et Maxwel Cornet, mais ça devrait aller. Comme Kenny Tete qui a eu une petite alerte au mollet. Mais j’espère qu’on aura tout notre effectif disponible. »

Cornet, le couteau suisse

« Maxwel s’est faire pleins de choses. Il pense collectif. Il a une capacité à bien centrer et faire des passes décisives. Il doit encore peaufiner l’apprentissage de ce poste. »

Garcia rêve d’exploit

« Oui, l’appétit vient en mangeant. Avoir éliminé la Juventus doit nous donner de la confiance. On a envie de rester longtemps à Lisbonne, même si City est le grand favori de cette confrontation. Mais le début des quarts de finale a montré que les équipes favorites pouvaient être malmenées. »

Garcia a cherché comment faire dérailler City

« On sait très bien qu’on ne gagnera pas la bataille de la possession face à cette équipe, car cela fait partie de son identité. Mais il ne faudra pas laisser ce collectif et ses individualités nous poser des problèmes. On a regardé les rencontres post-confinement de City et les systèmes qui ont posé des problèmes. Mais ce n’est pas le système qui compte, c’est ce qu’on y met dedans, l’animation. Il faut aussi être capable de presser haut et de jouer avec nos forces. »

Garcia veut imiter le PSG

« Ce serait historique d’avoir deux clubs français en demi-finale, il faut s’inspirer de ce qu’a fait le PSG. »