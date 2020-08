OL, Angleterre – Mercato: Alexandre Lacazette poussé vers la sortie ?

true

Si l’on en croit une information du Daily Mail, l’attaqant d’Arsenal et ancien de l’OL, Alexandre Lacazette, serait poussé vers la sortie.

Ce week-end, il a sans aucun doute sauvé sa saison et celle de son club, Arsenal. En s’imposant face à Chelsea, en finale de la Cup, avec un doublé de son partenaire d’attaque, Pierre-Emerick Aubameyang. Lui, c’est Alexandre Lacazette, l’ancien canonnier de l’OL, qui ne serait plus dans les petits papiers du club anglais.

En effet, et l’information est donnée par The Daily Mail, les Gunners vont cet été être obligés de vendre pour ensuite acheter. Et le média de donner une liste précise de neuf joueurs indésirables : Lacazette, Guendouzi, Bellerin, Sokratis, Torreira, Kolasinac, Mustafi,Holding et Mkhitaryan.

En trois saisons avec le club londonien, Lacazette a tout de même inscrit 45 buts en Premier League. En cas de départ, les candidats devraient donc être nombreux.