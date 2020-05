OL : Anthony Lopes suit Aulas et met les choses au clair sur son avenir

true

Anthony Lopes, le gardien de but de l’OL, a évoqué la situation actuelle sur la chaîne du club. Avec une frustration très nette.

Si Jean-Michel Aulas se fait le porte-parole de l’OL, les joueurs lyonnais sont forcément frustrés de ne pas avoir pu terminer la saison sportivement. Sauf improbable revirement, les Gones ne sauront jamais s’ils auront réussi à combler leur retard sur le podium dans le sprint final.

Dans une interview à OL TV, Anthony Lopes n’a pas caché sa déception. Et alors que Jean-Michel Aulas a annoncé des recours, le portier lyonnais garde espoir que les choses changent, tant le scénario semble cruel à ses yeux. « Je ne sais pas si c’est officiel ou quoi mais tant qu’il y a un brin d’espoir, on va le garder jusqu’au bout même si je n’arrive pas à me faire à cette idée. Le fait de ne pas jouer une compétition européenne la saison prochaine, je ne m’en suis pas spécialement remis pour l’instant. On verra les décisions qui seront prises dans les jours à venir et puis à ce moment-là, on fera les comptes », a confié Lopes.

Mais alors qu’une saison sans Europe aurait forcément beaucoup moins de charme, le gardien de l’OL a été très clair sur son avenir qu’il lie à Lyon sur le long terme. « Non, ce n’est pas compliqué. Parce que déjà, dans un premier temps, j’ai un contrat jusqu’en 2020 (2023, ndlr), même si on sait que les contrats aujourd’hui ça ne veut plus dire grand-chose. Mais moi je m’y tiens. Parce que si je dois partir, on ne sait pas ce que l’avenir me réserve, je ne laisserai pas le club dans ces conditions-là, ça c’est certain », a assuré Lopes.