OL : arrêt de la L1, l’Europe, la Juventus…le discours musclé de Léo Dubois

L’arrière latéral de l’OL, Léo Dubois, ne digère toujours pas l’arrpet du championnat il y a quelques semaines. Et évoque la Ligue des Champions.

Depuis des semaines, c’est surtout le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, que l’on entend et qu’on lit. Notamment sur l’arrêt de la Ligue 1, décision toujours pas digérée par l’homme fort du club lyonnais qui est même allé devant le Conseil d’Etat pour obtenir le redémarrage du championnat.

Beaucoup plus discrets, les joueurs de Rudi Garcia. Dont le latéral droit, Léo Dubois, qui, ce jour, accorde un entretien nos confrères du Parisien. L’occasion, pour lui, d’aller dans le sens de son président et de remettre certains problèmes sur le tapis. « Il restait 30 points à prendre. On avait le potentiel pour aller chercher une place européenne. On ne nous a pas permis de défendre nos chances jusqu’au bout. C’est dommage. Quand on regarde à l’étranger, on se dit que la Ligue 1 aurait peut-être pu redémarrer. Il faut digérer cette décision et se tourner vers nos prochains rendez-vous. »

Une fois les affaires nationales évacuées, Dubois a également donné son sentiment sur le 8e de finale retour de Ligue des Champions que son club doit encore disputer face aux Italiens de la Juventus Turin. Et là-encore, le Lyonnais considère qu’un problème subsiste. « En temps normal, un déplacement à Turin n’a déjà rien d’évident. La Juventus s’avancera vers cette rencontre en ayant disputé 12 journées de Serie A, quand on aura dû composer, dans le même temps, avec de simples rencontres amicales et heureusement une finale de la Coupe de la Ligue très importante pour le club dans l’optique d’une qualification pour la Ligue Europa. On va manquer de rythme, mais tout est jouable. »