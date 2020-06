OL, ASSE : Aulas accuse Caiazzo d’avoir comploté pour sauver les Verts

true

Le président de l’OL accuse son homologue de l’ASSE d’avoir œuvré pour l’arrêt de la L1 afin de sauver des Verts mal classés.

S’il se fait plus discret dans les médias au sujet de l’arrêt du championnat, Jean-Michel Aulas ne laisse en tout cas rien passer au niveau du retournement de veste. Et à ce niveau et sur ce sujet, Bernard Caiazzo est un expert. Le président du conseil de surveillance de l’ASSE s’est tour à tour montré favorable à l’arrêt définitif de la L1, puis pour, puis contre, puis pour, etc.

Hier soir, il était visiblement contre : « Comment un gouvernement a-t-il pu prendre une telle décision aussi lourde de sens et de conséquences, alors que les autres grands championnats se laissaient la possibilité de reprendre ? », s’est-il interrogé. Cette sortie appelait forcément une réaction de JMA, et elle n’a pas tardé, via Twitter, bien évidemment…

« C’est pas très beau de courir après coup vers la légitimité d’arrêt ! On sait tous pourquoi les clubs mal classés à la 28ème journée alors qu’il restait 30 points à prendre ont préféré arrêter ! Pas la peine de se déguiser ! » Pan ! Voilà Bernard Caiazzo accusé d’avoir poussé pour l’arrêt de la compétition afin que ses Verts, 17es et sur une mauvaise pente, ne soient pas inquiétés par la relégation…