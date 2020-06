OL : Aulas accusé par un Marseillais de ne pas savoir s’incliner dignement

true

La légende de l’OM Eric Di Méco ne comprend pas pourquoi Jean-Michel Aulas continue de se battre pour la reprise de la L1 alors qu’il a perdu tous les combats.

Son coup de gueule à l’encontre de Jean-Michel Aulas, Eric Di Méco l’a poussé hier soir sur RMC, avant que le président de l’UEFA en personne n’envoie un mail au patron de l’OL pour lui dire qu’il faisait fausse route. Que penserait la légende de l’OM après la réponse de « JMA » à ce courriel (il propose désormais des playoffs pour terminer le championnat) ? Sans doute la même chose qu’il a dite hier, peut-être en plus virulent…

« À un moment donné, quand tu es un président aussi important, charismatique, professionnel, que le président Aulas avec toutes les années qu’il a faites, le haut niveau et ce qu’il a fait avec son club, et que tu as gagné plein de combats dans ta carrière… »

« Pour une fois que tu perds, rends les armes parce que tu n’as pas été bon. Le problème, c’est qu’il n’a pas été bon. Même quand il n’est pas bon, il veut gagner. Là, il est en train de mettre le bordel. »