OL : Aulas demande à la ministre des sports d’autoriser la reprise… dès mardi !

true

Dans une lettre adressée à Roxana Maracineanu, le président de l’OL demande à ce que les entraînements puissent reprendre dès mardi prochain !

Il ne désarme pas. Envers et contre tous, Jean-Michel Aulas continue de se battre afin que les compétitions footballistiques puissent aller à leur terme en France. Et ce alors que c’est le gouvernement qui a sifflé la fin de la saison et que ses recours devant la justice n’ont pour l’instant trouvé aucun écho favorable.

D’après l’AFP, le président de l’OL a écrit une lettre à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, hier soir. Dedans, il lui propose d’autoriser la reprise des entraînements dès la semaine prochaine, afin que la Ligue 1 (mais aussi la L2 et le championnat féminin) puissent redémarrer mi-juillet !

« Nous vous demandons instamment que, comme pour le deuxième tour des municipales, et sous le couvert et le contrôle du Comité scientifique, vous puissiez autoriser dès le 2 juin la reprise des entraînements collectifs par groupe maximum de onze, afin d’envisager en commun avec la LFP une clause de revoyure le 15 juin qui permettrait de décider de reprendre (ou pas) l’activité des matchs à huis clos aux alentours de début juillet. »