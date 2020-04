OL : ce champion du monde ayant mis en contact Jean-Michel Aulas et Tony Parker

true

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a fait la connaissance de Tony Parker, qui pourrait lui succéder, lors de l’Euro 2008 grâce à Thierry Henry.

L’Equipe du jour consacre une double page à l’avenir de l’Olympique Lyonnais. On y apprend que Jean-Michel Aulas a l’intention de passer la main dans les quatre années à venir, soit avant qu’il ait 75 ans, et que l’ancien basketteur Tony Parker semble le mieux placé pour lui succéder. Le quotidien révèle que les premiers ponts entre les deux hommes ont été jetés il y a douze ans par l’intermédiaire de Thierry Henry, champion de football épris de basket !

« La genèse remonte à douze ans, durant l’Euro de foot 2008 en Suisse, quand Aulas emmenait en avion le couple Parker-Longoria sur les matches de l’équipe de France. « Il y a un personnage au milieu, qui est Thierry Henry, qui a permis de nous rencontrer », se souvient Aulas.

« J’ai senti dans cet immense sportif un homme d’une sensibilité très grande et avec une histoire un peu comme la mienne, lui dans le sport, moi dans la partie business. L’étincelle, c’est la personnalisté et un parcours qui mérite le respect. Ce n’est pas une rencontre par hasard. Dès le début, il y a des atomes crochus qui font qu’on a envie de se découvrir et de travailler ensemble. »