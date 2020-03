OL : Aulas insiste malgré la réponse claire de la LFP sur l’arrêt de la Ligue 1

true

Suite à l’épidémie de Coronavirus, la Ligue 1 est arrêtée jusqu’à nouvel ordre. Une triste mais nécessaire décision qui pose forcément question pour la suite de la saison. Dans les colonnes du Monde, le président de l’OL Jean-Michel Aulas a réclamé une saison blanche. Ce qui reviendrait à faire comme si la saison en cours n’avait pas existé.

Une position qui fait bien entendu polémique dans la mesure ou cela avantagera forcément l’OL, qui a terminé troisième de Ligue 1 la saison passée. D’ailleurs, la présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour a été très claire sur beIN SPORTS. « Il est vraiment beaucoup, beaucoup trop tôt aujourd’hui pour pouvoir imaginer quoi que ce soit », a notamment estimé la patronne de la Ligue, assurant que ce scénario n’était pas du tout évoqué pour le moment.

Mais Jean-Michel Aulas n’en démord pas. Sur Twitter, le président lyonnais en a remis une couche cet après-midi. « Pas ce que vient de me dire Nathalie Boy de la Tour. Bien sûr on fait tout pour que la Ligue 1 reprenne, mais si ce n’est pas le cas on fait quoi ? », a interrogé le boss de l’OL.