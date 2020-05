OL : Aulas prend un nouveau tacle d’un président de club

true

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, ne s’est pas fait que des amis durant cette période de pause pour le football français.

Depuis des années, Jean-Michel Aulas ne se prive jamais pour monter au créneau pour défendre l’OL. Un comportement qui a souvent agacé, mais la période actuelle où sa présence médiatique est continue a renforcé quelques inimitiés.

En effet, la manière dont le président Aulas œuvre au quotidien pour dénoncer l’arrêt de la Ligue 1 ne plait pas à beaucoup d’homologues. Dernier en date, le président du Paris FC Pierre Ferracci qui s’est confié au micro de RMC.

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

« En reprenant le 11 mai comme c’était prévu, on avait un protocole médical qui nous disait que les risques de blessure musculaire seraient multipliés par six. Vous êtes chef d’entreprise, responsable de la santé des joueurs et engagé pénalement en cas de problème. On vous met ça sous le nez, vous allez reprendre ? Il (Aulas) a fait toutes les couleurs de l’arc-en-ciel depuis le début de la crise. Si l’Olympique Lyonnais pouvait aller en Ligue des champions en jouant sur la Lune, il nous proposerait de jouer sur la Lune…», a lâché le président du club parisien.