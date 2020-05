OL : Aulas s’est fait allumer en pleine AG de la Ligue !

true

Les présidents de Guingamp et du Paris FC ont eu des mots à l’encontre du patron de l’OL lors de l’assemblée générale de la LFP.

Ils sont nombreux, actuellement, à vouloir la peau de Jean-Michel Aulas. Le football français supporte de plus en plus la position du patron de l’OL concernant une reprise de la Ligue 1. Et autant, avant, rares étaient ceux qui s’opposaient ouvertement à lui, autant aujourd’hui, même des présidents de L2 sont prêts à lui voler dans les plumes, comme le rapporte L’Equipe.

« Si le football français est parvenu à montrer un visage plus uni, tout n’a pas été rose pour autant. Jean-Michel Aulas a cristallisé contre lui plusieurs critiques. Il a eu un échange avec Bertrand Desplat, le patron de Guingamp, mais aussi avec Pierre Ferracci. Le président du Paris FC l’a remercié ironiquement d’avoir tweeté sur lui en pleine assemblée générale, trouvant le propos déplacé. »

« Le boss de l’Olympique Lyonnais a aussi envoyé hier un courrier à la Ligue dans lequel il voulait remettre en cause le guide de répartition, pourtant déjà voté trois fois lors des collèges de L1 les 10 mars, 15 et 19 mai, dont il est le président. »