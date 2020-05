OL : Aulas soutenu sur l’arrêt précipité de la L1, Quillot assume le risque

true

Pour Jean-Michel Aulas (OL), la LFP est allé trop vite à acter la fin du championnat de Ligue 1. Gérard Houllier le rejoint, Didier Quillot reconnaît le risque.

Agacé de l’empressement de la LFP à mettre fin à la saison et à établir un classement définitif après 28 journées, Jean-Michel Aulas envisage d’épuiser tous les recours juridiques possibles afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’absence de son OL en Coupe d’Europe.

Houllier : « Un peu trop tôt pour prendre cette décision »

Pour autant, JMA n’est pas le seul à Lyon à désapprouver les méthodes de la Ligue. Son plus proche conseiller, Gérard Houllier, pense en effet comme lui que les instances ont confondu vitesse et précipitation après l’annonce d’Edouard Philippe d’interdire la reprise de la compétition avant le mois d’août. Dans un entretien à « TalkSPORT », l’ancien coach de l’OL et de Liverpool estime que la France aurait dû attendre de voir ce qui se passait ailleurs avant d’entériner son choix : «En France, ils ont décidé de l’arrêter. À mon avis, il était peut-être un peu trop tôt pour prendre cette décision, mais le gouvernement a décidé que la Ligue devait suivre. »

Un vrai risque pour la compétitivité sur le Big4 reprend

Depuis, même Didier Quillot, le directeur général de la LFP, reconnaît s’interroger sur cette décision rapide… qui pourrait être préjudiciable si d’aventure les autres grands championnats venaient à reprendre : « Ce serait certainement une difficulté pour les clubs si la France était la seule à avoir pris cette décision. Mais je me garderais bien de toute projection car ça appartient à chaque gouvernement de décider. Pour l’instant, aucune des cinq grandes nations européennes n’a autorisé la reprise de la compétition », a néanmoins rappelé le patron de la LFP sur « BFM TV ».