OL : Aulas tracassé par un dossier aussi explosif que l’arrêt de la L1

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, veut revenir sur la décision de la Ligue d’arrêter le championnat. La baisse des salaires est aussi un vrai sujet.

Jean-Michel Aulas n’est pas du genre à baisser les bras. Le président de l’OL milite toujours pour une reprise cet été et pense être capable de faire changer les instances d’avis.

« Il le faut », assène-t-il dans L’Équipe. La LFP a cru devoir arrêter le championnat alors qu’on pouvait attendre 15 jours, 3 semaines jusqu’à début juin pour savoir si les entraînements individuels et collectifs pouvaient reprendre, peste JMA. L’UEFA nous avait mis sur la voie avec les play-off. On a pris une solution injuste et erronée juridiquement. » Au-delà de la question épineuse de la reprise, le président de l’OL reste tracassé par celle tout aussi sensible de la baisse des salaires de ses joueurs. Pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé en ce sens.

« Oui, c’est un sujet délicat »

« Oui c’est un sujet délicat car il n’y avait pas unanimité au sein du groupe, poursuit Aulas. On a trouvé des solutions différentes liées, par exemple, aux primes qui ne sont pas obligatoires. Mes joueurs ne sont pas satisfaits, ni le staff, par la décision de la Ligue. Les joueurs ont des primes, chez nous, sur des qualifications en Coupe d’Europe. Le fait d’être 7e sur tapis vert, ils préfèrent donc qu’on leur donne la possibilité de s’entraîner dès demain car on va jouer très rapidement la C1, logiquement le 8 août contre la Juve. »