OL : Aulas trouve de nouveaux alliés pour sa saison blanche

Difficile de savoir quand le foot pourra reprendre ses droits. L’heure est au confinement en France comme dans de nombreux pays européens et rien ne dit que la pause ne durera que jusqu’en avril. De fait, tout le monde y va de ses préconisations, surtout Jean-Michel Aulas, à l’OL qui a évoqué, non sans réactions, l’idée d’une saison blanche, ce qui a notamment fait bondir l’OM.

Mais Robert Moreno (AS Monaco) a les mêmes idées que JMA. « J’espère qu’on pourra terminer les championnats, a expliqué l’Espagnol à Deportes Cuatro. C’était vital de reporter l’Euro, et je pense que si on ne peut pas terminer les championnats, le plus juste serait d’annuler la saison, et la recommencer comme si aucun match n’avait été joué ».

Coronavirus : l’Euro 2020 reporté d’un an, la Ligue des champions et la Ligue Europa suspendues – Foot – Coronavirus Merci à l’UEFA en reportant l’Euro 2020,de permettre aux championnats domestiques dont la L1 d’avoir 1 chance de se terminer au 30 06 20👍 https://t.co/BLq65YuYqW — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 17, 2020

En Espagne, le président de la fédération (RFEF), Luis Rubiales, abonde dans le même sens . « Le premier scénario serait de terminer la compétition avant le 30 juin, peu importe comment. Mais je ne peux rien garantir. Nous serins très rigoureux. Si ça ne peut pas se faire comme ça, il a été dit qu’on arrêtait tout, en se basant sur le classement actuel. Mais je peux déjà vous dire que ce serait une injustice de terminer de cette façon. Une incroyable injustice. Le classement actuel ne sera pas le classement final.»