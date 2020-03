OL : avant le PSG, Sidney Govou encense Rudi Garcia et Juninho

true

A quelques heures du choc contre le PSG en Coupe de France, l’Olympique Lyonnais peut s’appuyer sur des certitudes nées de la belle semaine passée, qui l’a vu battre la Juventus Turin (1-0) en Champions League et l’ASSE (2-0) en Ligue 1. Interrogé par Le Progrès, la légende rhodanienne Sidney Govou s’est dit épaté par le niveau des Gones, félicitant au passage Rudi Garcia et Juninho.

« Certains diront que la deuxième mi-temps a été moins convaincante que la première. Mais, personnellement, j’ai tout aimé dans ce derby. Je ne me souviens pas depuis quand Lyon n’avait plus évolué à un tel niveau, y compris contre Turin. On a vu ce que c’est un sport d’équipe. Il y a eu beaucoup de mouvements, de disponibilité, de générosité et un niveau technique qui m’a impressionné. J’ai surtout apprécié la qualité des transmissions avec ce qu’on appelle des passes “Champion’s League”. Le ballon arrivait vite, repartait vite, il n’y avait pas d’individualisme. C’était remarquable. »

« S’il y a un homme à ressortir, c’est Bruno Guimaraes. C’est l’intelligence pure. Il perd très peu de ballons, il joue vers l’avant. Comme des joueurs qui courent beaucoup sont parfois contagieux, lui déteint sur toute l’équipe grâce à la qualité de son jeu. Face à Saint-Etienne, tous les joueurs ont élevé leur niveau parce qu’il régule tout au milieu. Il permet à tout le monde de s’exprimer. C’était le chaînon manquant ! Juninho l’avait identifié en début de la saison. Il l’a trouvé. »