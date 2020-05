OL : basse manœuvre d’Aulas

true

Le trublion de RMC Julien Cazarre affirme que Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, a demandé plusieurs fois sa tête…

Poteaux Carrés, site dédié à l’ASSE, a repris une interview de Julien Cazarre parue dans le Dauphiné Libéré. Il y est question de Paul Baysse, l’ancien défenseur des Verts mais aussi de l’OL et de Jean-Michel Aulas.

« Quasiment tous les joueurs que j’ai rencontrés à J+1 ont de l’humour, confie Cazarre. Pour moi, le bon exemple, c’est Paul Baysse. Je ne l’avais jamais rencontré. Mais il m’a dit que ça le faisait quand même marrer que je lui en mette plein la gueule, alors que n’importe quel mec à sa place aurait eu envie de me casser le nez ! »

🗼 Quand Julien Cazarre affiche un maillot du PSG dans le Nord : « 5 à 1, 5 à 1, 5 à 1 !! », lui répondent en cœur les supporters lillois… soit le dernier score de Lille-PSG ! 😂 #AfterFoot #RMCLive pic.twitter.com/W8Rp0vj3sW — After Foot RMC (@AfterRMC) September 30, 2019

Et à l’inverse, l’humoriste tacle Aulas… « Par contre, Jean-Michel Aulas n’a aucun humour. C’est un super président de club, mais il n’a pas d’humour, c’est flippant. Il a appelé plusieurs fois le patron de Canal et lui a envoyé des lettres pour lui demander de me virer ! »