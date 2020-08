OL – Bayern (0-3) : le message d’Anthony Lopes aux supporters

false

La conte de fée de l’OL a pris fin hier soir avec l’élimination en demi-finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Malgré un score large en faveur du club bavarois (0-3), les Gones ont regardé droit dans les yeux leur adversaire, considéré comme le grand favori. L’OL peut être fier de son parcours exceptionnel en Ligue des Champions en éliminant la Juventus et Manchester City. De la fierté, c’est le sentiment qui prédomine chez le gardien Anthony Lopes.

«On a pas lâché ce qu’on a réussi à créer. Ce groupe peut être fier de son parcours, de ce qu’il a pu faire jusqu’à aujourd’hui. On va essayer de garder ce qui a été bon pour faire une grande saison parce qu’il ne reste que le championnat cette année. On va essayer de montrer un beau visage, le même qu’en Ligue des Champions, et avancer tous ensemble. Ce qu’on a fait pendant deux mois. On ne va pas s’arrêter là et on va continuer», a-t-il lâché après la rencontre.

Il a également tenu à adresser un message aux supporters pour les remercier de leur soutien indéfectible. «J’espère qu’on les a rendu fier avec notre parcours, même si ça a été compliqué. On a pu partager ça à distance via les réseaux sociaux. Toute la ville était derrière nous et ça nous a touché. On espère avoir rendu fier ce peuple parce qu’il le mérite. J’espère qu’on va continuer à vivre ses émotions tous ensemble».