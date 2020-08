OL – Bayern (0-3) : Toko-Ekambi regrette les loupés et annonce la couleur pour la Ligue 1

true

Karl-Toko Ekambi, l’attaquant de l’OL, a répondu aux questions de RMC Sport après la défaite face au Bayern Munich (0-3).

Des regrets sur les occasions manquées

« On se dit qu’on aurait pu faire mieux, qu’on aurait pu marquer des buts, moi le premier. La réussite n’était pas de notre coté ce soir. On a loupé des occasions, il y a un grand gardien en face, le notre aussi a arrêté des occasions. C’était un match assez ouvert, il y avait des occasions, félicitations au Bayern. »

Un Bayern qui n’était pas imbattable

« Je pense qu’il n’était pas imbattable. On a eu les occasions et on a aussi bien joué. On les a bien contenus et on a su jouer avec le ballon aussi donc non ils n’étaient pas imbattables. Après, on savait aussi qu’il fallait être au dessus de notre niveau pour gagner ce match, mais on n’a pas réussi à le faire. »

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Le tournant sur le premier but

« Le premier but nous fait mal, même si on a continué à jouer même après le deuxième but. Il y a deux soirs avec et des soirs sans. Ce soir on n’a pas su faire ce qu’il fallait pour gagner le match. »

Un état d’esprit à garder pour la L1

« Il faut garder le même état d’esprit. Peu importe l’adversaire en face. En Ligue 1 on ne va pas toujours jouer contre le Bayern donc il faut garder cette combativité et cet état d’esprit de groupe pour retrouver la Ligue des champions. »