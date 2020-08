OL – Bayern Munich (0-3) : Pierre Ménès charge trois joueurs lyonnais

true

Selon Pierre Ménès, l’OL a fait un bon match hier malgré sa défaite face au Bayern, mais trois de ses joueurs n’ont pas été à la hauteur.

Une fois n’est pas coutume, Pierre Ménès avait eu le nez creux avant OL-Bayern en livrant le bon pronostic, lui qui avait misé sur deux défaites des Gones contre la Juve et Manchester City. Ménès avait donné le 3-0 pour les Allemands, et sur son blog, il a formulé deux regrets pour les Gones : celui d’avoir manqué de réalisme en début de rencontre, et celui… d’avoir livré le bon prono !

« J’avais dit 2/0 pour la Juve et je me suis planté, j’avais dit 2/0 pour City et je me suis planté. Je dis 3/0 pour le Bayern en espérant encore me planter… Auteurs d’un bon match mais pas assez tueurs devant le but, les Lyonnais ne verront pas la finale ».

Toko-Ekambi n’a pas le niveau selon lui

Et à lui de cibler Bruno Guimaraes, Memphis Depay, et surtout Carl Toko-Ekambi, pour leurs prestations… « Le premier but a un peu assommé les Lyonnais, qui ont eu du mal avec notamment un Guimarães moins en vue que lors des tours précédents, à l’inverse de Caqueret et d’Aouar qui se sont tous deux maintenus à un excellent niveau. Le second but toujours signé Gnabry a fait mal aux têtes lyonnaises, mais pas aux jambes parce qu’en seconde période j’ai trouvé l’OL mieux physiquement que le Bayern, qui avait l’air de se contenter de son avance et qui devait se dire que Lyon ne marquerait jamais deux buts. C’était malheureusement prévisible avec les deux attaquants alignés par Garcia. Depay revient des croisés et est très loin de sa meilleure forme. Quant à Toko-Ekambi, qui a tout raté avec encore un face-à-face perdu face à Neuer après le repos, à mon sens il n’a tout simplement pas le niveau pour évoluer dans des matchs comme celui-là. »