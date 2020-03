OL, Betis Séville – Mercato : nouveau rebondissement dans le dossier Fekir !

true

Annoncé dans différents clubs depuis plusieurs jours, Nabil Fekir, l’ancien de l’OL qui évolue au Betis Séville, intéresserait Arsenal.

Tout et son contraire. Voici comment on pourrait résumer l’actualité mercato concernant Nabil Fekir, l’ancien attaquant de l’OL qui évolue cette saison au Betis Séville. Depuis plusieurs jours, un nombre certain de rumeurs à son sujet, l’envoyant, entres autres, au Real Madrid, au Mialn AC, en Angleterre ou même à Séville, le joueur n’ayant aucune envie d’aller voir ailleurs.

Voici, et c’est un média anglais qui l’annonce, que Nabil Fekir est désormais envoyé chez les Gunners d’Arsenal. En effet, si Dani Ceballos, en prêt chez les Gunners depuis des mois, devrait bel et bien revenir au Real Madrid, l’ancien lyonnais serait la cible privilégiée du club anglais.

Les dirigeants londoniens auraient même, tenez-vous bien, débuté les discussions. Pour rappel, le Betis Séville aurait indiqué vouloir lâcher Fekir en cas de non qualification pour une Coupe d’Europe la saison prochaine. A suivre…