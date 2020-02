OL : blessés, OM, motivation…Rudi Garcia avait des choses à dire

true

L’état du groupe

« On a deux joueurs suspendus avec Marcelo et Jean Lucas. Léo Dubois n’est pas encore prêt. On va voir pour Maxwel Cornet. Thiago Mendes a pris un coup. On va voir si il peut postuler. Pour Bruno Guimaraes, il va devoir bien récupérer et on verra plus tard pour le match du week-end. Joachim jouera demain. Il comprend de mieux en mieux la langue. Je compte sur lui. J’ai confiance en lui. »

L’OM

« On va avoir le soutien de notre public demain. C’est une autre aventure demain. On veut passer ce tour. On est la deuxième attaque du championnat et nous ne sommes pas performants sur coups de pieds arrêtés. On doit progresser. J’espère que l’on va être plus efficace sur les prochains coups de pieds arrêtés. On doit mieux occuper les zones. On va y arriver. Marseille est une équipe solide qui ne prend pas de but. C’est un contexte différent du championnat. C’est un grand match. On a l’avantage du terrain. On est très motivés. On est capable d’aller en demi-finale. On se doit de gagner des titres. Je veux que Lyon gagne. »

Une solution à gauche

« J’ai cherché des solutions pour combler l’absence de latéral gauche. Le seul qui correspondait, c’était Maxwel. C’est une arme de plus pour sa carrière. C’est un joueur polyvalent. Il est bon à ce poste là. »

Le PSG

« Paris marque 3 ou 4 buts à tout le monde. On prend trop de buts, c’est certain. On doit être meilleur sur l’aspect défensif. »