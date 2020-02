OL : blessés, RC Strasbourg, concurrence…Garcia avait des choses à dire

true

Le groupe

« On récupère des joueurs suspendus avec Marcelo et Jean Lucas. Lucas Tousart et Karl Toko Ekambi sont incertains suite à des coups reçus. On en saura plus demain. Léo Dubois a repris l’entrainement collectif depuis un petit moment. Bruno Guimaraes a effectué son premier entraînement avec nous. Il faudra prendre en compte son aspect physique et son intégration. Le championnat Brésilien est différent du notre, notamment tactiquement. »

Le RC Strasbourg

« Le match de dimanche est une priorité. La meilleure chose à faire est simplement de le gagner, d’autant plus qu’on a pas gagné le dernier. Pour faire une série il faut commencer par une victoire. On doit s’appuyer sur le match de Marseille ou l’on a pas encaisser d’occasion. Lorsqu’on joue tous les 3 ou 4 jours c’est compliqué d’enchaîner les matchs et d’être efficace. »

La concurrence

« C’est une bonne chose d’avoir de la concurrence dans le groupe notamment lorsqu’on joue dans toutes les compétitions. Mais il faut également garder un équilibre dans le vestiaire. «