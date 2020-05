OL : Bruno Cheyrou travaille déjà avec Juninho !

false

Le futur patron de la cellule recrutement de l’OL sera bel et bien Bruno Cheyrou. Qui travaille déjà avec Juninho en vue de la saison prochaine.

L’information ne devrait pas être officialisée avant plusieurs jours. Peut-être même des semaines. Mais Bruno Cheyrou, actuel directeur sportif de la section féminines du PSG, sera bel et bien le prochain patron de la cellule recrutement de l’OL. Et remplacera donc Florian Maurice, parti, lui, au Stade Rennais en qualité de directeur sportif.

Comme le précise le quotidien sportif, un accord contractuel entre Cheyrou et le club du président Jean-Michel Aulas aurait déjà été trouvé. Mieux, et pas plus tard qu’hier après-midi, Juninho, le directeur sportif de l’OL, travaillait avec la nouvelle recrue sur l’équipe de la saison prochaine. Afin d’identifier, notamment, les profils de joueurs susceptibles de renforcer l’équipe première.

Coup de main donné à Jean-Michel Aulas

Après le PSG, Cheyrou va donc connaître une nouvelle expérience. Et profiter, au sein du club, de ses excellentes relations avec Gérard Houllier, qui l’avait fait venir à Liverpool, Juninho et même Aulas à qui il avait donné un coup de main dans les dossiers Memphis Depay et Bertrand Traoré.