Ancien entraîneur des Gones, Bruno Genesio, aujourd’hui en Chine, a expliqué dans Téléfoot que les supporters créaient un climat négatif autour de l’OL car ils ne se rendent pas compte de la différence avec le PSG.

Au final, c’est toujours la faute du PSG… Mais comment donner tort à Jean-Michel Aulas hier et Bruno Genesio aujourd’hui quand ils disent que les supporters lyonnais ne se rendent pas compte de la différence abyssale existant entre leur club et celui de la capitale, au budget dopé par les Qataris ?

Dans Téléfoot, Genesio a expliqué que cette attente irresponsable des fans créait un climat négatif autour du club : « Je pense que les supporters s’attendaient à autre chose pour leur club, à des titres et certainement un entraîneur de renom. Je pense que c’est le point de départ de leur insatisfaction. Ils n’ont pas conscience de la différence entre Paris et Lyon aujourd’hui ».

« Je suis surpris par cette moitié de saison de Lyon. Mais il y a des circonstances qui expliquent cette situation. Il y a peut-être aussi un climat autour du club que l’on mésestime ou sous-estime. Ce climat négatif a forcément un impact sur les joueurs et sur le club en général. Mais je connais bien ce club et je sais qu’il va revenir dans des eaux plus normales. »