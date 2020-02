OL : Bruno Guimarães a déjà hâte de démarrer avec Lyon

true

Arrivé directement de Colombie où il disputait le tournoi pré-Olympique avec le Brésil, la recrue phare de l’hiver de l’OL Bruno Guimarães (ex-Athletico Paranaense, 21 ans) ne sera pas disponible demain pour disputer l’Olympico face à l’OM.

Néanmoins, Rudi Garcia a reconnu que le capitaine de la Seleçao U23 avait toutes ses chances de postuler pour le match de championnat face à Strasbourg dimanche. Ça tombe plutôt bien puisque le joueur a déjà des fourmis dans les jambes.

Ce mardi, « Bruno G. » a visité le Groupama Stadium pour prendre le température et il s’est confié à « OL Tv » : « C’est un plaisir et un honneur de pouvoir être là. Je suis très pressé de pouvoir aider mon équipe et de fouler la pelouse du Groupama Stadium. Je suis un peu fatigué avec le tournoi pré-olympique, mais ma volonté de jouer est bien plus grande. Mon style? J’aime donner la bonne passe à mes coéquipiers, je suis très voué pour mon équipe, très altruiste et j’aime délivrer des passes décisives ».