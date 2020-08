OL : ce constat qui risque d’agacer Jean-Michel Aulas

true

Pour un journaliste de France Football, l’OL a raté sa saison dans les grandes largeurs et il n’y a rien à en tirer de bon.

Une 7e place en championnat synonyme d’absence en Coupe d’Europe pour la première fois depuis 24 ans, une défaite aux tirs au but en finale de la Coupe de la Ligue, le renvoi de Sylvinho à l’automne, des recrues qui ont fait pschit… La saison 2019/20 est assez catastrophique pour l’OL jusque-là. Et il y a peu de chances que la Champions League, où les Gones se retrouvent dans le tableau le plus difficile, améliore le constat.

Pour le journaliste de France Football Dave Appadoo, cet exercice va laisser des traces à Lyon : « La saison de l’OL est catastrophique. L’OL, c’est la deuxième puissance du football français, mais elle a fini septième dans un championnat aussi faible que la Ligue 1… C’est un championnat extrêmement faible qui garantit normalement à l’OL une place sur le podium ou dans le Top 4 au pire. Mais là, la septième place… On me parle de la finale de la Coupe de la Ligue, mais c’est une compétition qui se joue sur deux matchs ».

« Il reste la Ligue des Champions, ok. Mais avec l’interruption due au Covid, il n’y a même pas le côté épopée. Là, tu reprends presque une autre compétition. Sur un résultat heureux contre la Juve, l’OL peut se retrouver en quarts de finale de la C1. Si jamais ils passent et qu’ils se font cueillir en quarts derrière, comme c’est quand même possible, il va rester quoi de cette saison ? Rien ! Même la greffe Rudi Garcia n’a pas pris. Lyon a longtemps été le club le mieux dirigé de France, mais là, on a l’impression qu’il n’a plus de boussole. Moi, ça m’inquiète à moyen et peut-être même à long terme… » Ça sent la réponse cinglante de Jean-Michel Aulas !