OL : ce président de L1 qui a fait sortir Aulas de ses gonds

Le dernier papier de L’Équipe sur Jean-Michel Aulas a fait bondir le président de l’OL, qui aimerait bien pouvoir répondre aux supputations dont il fait l’objet.

Il ne fallait pas l’énerver. Près d’une semaine après avoir perdu sa bataille contre le Conseil d’État, Jean-Michel Aulas n’a pas rongé ses crocs pour autant. Cible d’un papier de L’Équipe ce lundi, le président de l’OL s’estime attaqué gratuitement et a déjà répondu de manière très offensive dimanche soir sur Twitter.

Après un autre tweet tout aussi électrique de JMA, l’OL s’est également fendu d’un communiqué appelant le quotidien sportif à plus de neutralité. Justement, un passage de l’article en question a mis le feu aux poudres. Il concerne les déclarations d’un président d’un club de L1 qui charge Aulas et son action pendant la crise sanitaire… sous couvert d’anonymat. « Les interlocuteurs que je rencontre depuis des semaines me disent systématiquement que les agissements et les commentaires d’Aulas nous ont fait énormément de tort », tonne-t-il.

Les « deux sacrées bananes » de Le Graët à Aulas

Un autre homologue poursuit : « Il a parlé alors que tout le monde rappelait combien la santé devait primer, qu’il y avait presque mille morts par jour. Et Noël Le Graët lui a mis deux sacrées bananes en se prononçant pour le classement au coefficient après avoir décrété la fin du Championnat. JMA commençait à l’agacer entre la saison blanche, les play-offs puis le Championnat qui reprend. Plus globalement, il a commis des erreurs stratégiques, des fautes de parcours qui ne lui ressemblent pas, qu’il n’aurait pas faites il y a un an selon moi. » Attaqué de la sorte, Aulas ne pouvait pas rester les bras croisés et a demandé un droit de réponse sur La Chaîne L’Équipe.