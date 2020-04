OL : ces deux stats qui réhabilitent Thiago Mendes

true

Décevant depuis son départ du LOSC, Thiago Mendes domine pourtant deux stats à l’OL depuis le début de la saison.

Alors qu’il était l’une des recrues majeures de l’OL et qu’il sortait de deux premières saisons en L1 très abouties du côté du LOSC, Thiago Mendes tarde à justifier ses belles promesses chez les Gones, et l’investissement du club cher au président Aulas. Que ce soit avec Sylvinho ou plus dernièrement avec Rudi Garcia, avant le confinement, le milieu de terrain brésilien ne s’est pas montré sous son meilleur visage et il a fini par perdre sa place de titulaire à l’OL depuis l’arrivée de son compatriote Bruno Guimares au Mercato.

5 – Tops de Lyon en Ligue 1 2019/2020 ⚽️ Buts – Dembele (16) 🎯 Passes décisives – Thiago Mendes (6) ⚡️ Dribbles réussis – Aouar (67) 🦾 Duels gagnés – Aouar (154) 🌪 Ballons récupérés – Thiago Mendes (135) Gones. @OL pic.twitter.com/Q5hhmEYUJL — OptaJean (@OptaJean) March 31, 2020

Pourtant, Opta publie les statistiques des meilleurs joueurs de l’OL dans chaque domaine. Et Thiago Mendes n’est autre que le meilleur passeur des Gones avec 6 passes décisives, et également le joueur lyonnais à avoir récupéré le plus de ballons (135) depuis le début de la saison.