OL : cette révélation que ne digère pas Jean-Michel Aulas

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, ne digère pas l’information selon laquelle des présidents de L1 auraient fait pression sur le gouvernement.

Depuis l’arrêt de la Ligue 1 et de la Ligue 2, décidée on vous le rappelle par le gouvernement, c’est la foire d’empoigne au sein du football français. Avec, notamment, un président qui s’offusque d’une telle décision : Jean-Michel Aulas, le président de l’OL. Ce dernier, depuis plusieurs jours, multiplie les sorties médiatiques et a même déposé des recours juridiques pour que le championnat reprenne dans les semaines à venir.

De toute évidence, la sortie médiatique du journaliste de l’Equipe, Vincent Duluc, hier soir, a conforté le Boss lyonnais dans son point de vue. Car selon Duluc, l’arrêt des championnats n’est pas (seulement) dû à la crise sanitaire du COVID-19. Mais bel et bien à certains coups de pressions de quelques présidents de clubs.

« Dans cette affaire, il y a juste certains présidents qui ont réussi à avoir des intérêts convergents »

« Parmi les présidents qui m’ont appelé pour me souhaiter un prompt rétablissement, il y en a quand même un qui m’a dit qu’il avait passé tout un samedi avec ses amis présidents à appeler les cabinets d’Emmanuel Macron et d’Edouard Philippe pour obtenir l’arrêt du championnat. Ce qui fait que de dire : « c’est la mission du gouvernement, ce n’est pas notre décision, on est obligé de s’y plier », ça ne tient pas. Dans cette affaire, il y a juste certains présidents qui ont réussi à avoir des intérêts convergents et à s’unir contre un président qui avait lui un intérêt unique. »

Jean-Michel Aulas, et sur twitter bien entendu, réclame donc des noms. Et aimerait logiquement savoir qui a obtenu gain de cause dans ce dossier. La lutte est donc loin d’être terminée pour le président de l’OL.