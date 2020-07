OL : Cherki jusqu’en 2023 (officiel)

true

L’OL annonce ce lundi la prolongation de contrat de sa pépite Rayan Cherki, jusqu’en juin 2023.

C’était dans l’air, c’est officiel : Rayan Cherki a prolongé son contrat à l’OL. Le jeune milieu offensif ( 16 ans) s’est engagé avec son club formateur pour une saison de plus, soit jusqu’en 2023. Cherki avait signé son premier contrat professionnel de trois ans l’été dernier.

Apparu à 12 reprises la saison passée, il était convoité par Manchester United et le Real Madrid. « Heureux et fier de prolonger l’aventure dans le club de ma ville, mon club de cœur. Impatient de rendre la confiance qu’on m’accorde sur et en dehors du terrain », a commenté le jeune milieu.