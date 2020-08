OL : comment Garcia a reboosté son groupe après le PSG et avant Cristiano Ronaldo

true

La défaite en finale de la Coupe de la Ligue face au PSG a touché les joueurs de l’OL. Rudi Garcia tente depuis de leur remonter le moral.

Vendredi, une semaine après la défaite aux tirs au but en finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG (0-0, 5 t.a.b. à 6), l’OL remettra le couvert face à la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. A l’Allianz Stadium, les Gones défendront leur avantage d’un but acquis à l’aller pour tenter de décrocher une place pour les quarts de finale de la Champions League. Une mission d’autant plus ardue que, comme l’explique L’Equipe, Rudi Garcia a dû composer avec la déception du résultat de la semaine dernière…

« Garcia a apprécié la performance d’ensemble contre Paris, notamment l’engagement et l’état d’esprit, même si tout ne fut pas parfait dans le dernier geste. Il lui a fallu d’abord digérer l’immense déception qui a envahi le groupe et le staff avant de repartir au combat. »

« Mais le technicien a insisté auprès de ses joueurs sur la qualité entrevue après une belle absence, qui pourrait permettre à son équipe de décrocher une place dans le Final 8 (du 12 au 23 août à Lisbonne). Une qualification chez un grand d’Italie serait une belle compensation même si l’Olympique Lyonnais devra remporter cette épreuve pour retrouver la Coupe d’Europe l’an prochain. Une mission quasi impossible… »