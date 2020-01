OL : Cornet dévoile le secret de sa réussite retrouvée

true

Ce soir, Maxwell Cornet a ouvert le score contre le TFC (3-0) à la demi-heure de jeu. Une belle revanche pour le jeune attaquant de l’OL, guère épargné par la critique depuis le début de la saison. En conférence de presse après la partie, l’ancien Messin a dévoilé l’identité de celui qui lui avait permis de revenir à son meilleur niveau.

« Ça me fait vraiment plaisir d’avoir marqué. C’est le travail tout ça. On savait que ce n’était pas facile mais le collectif a été super. Le coach me fait confiance c’est important. On prend l’habitude de jouer ensemble, on créer des automatismes petit à petit. Il va falloir garder ce rythme. »

L’attaquant se projette également sur les deux prochaines rencontres, qui offriront le même adversaire aux Gones : « Les matchs à Nice vont être importants. Il va falloir gagner les deux matchs pour se qualifier en coupe de France et continuer notre bonne lancée en championnat. »