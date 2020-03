OL – Coronavirus et Mercato : les dossiers sensibles du 30 juin

true

Si la saison venait à s’étendre au delà du 30 juin 2020, il faudra trouver des solutions pour les joueurs en fin de contrat et en fin de prêt. Analyse de la situation à l’Olympique Lyonnais.

Alors que les clubs et les instances discutent afin de conclure toutes les saisons au 30 juin, il est possible que le calendrier soit obligé de s’étirer au delà de cette date pour boucler un exercice mis en pause par la pandémie de Covid-19. Forcément, la question qui se pose est de savoir comment gérer les joueurs en fin de contrat au 30 juin. L’idée d’une extension de bail de quelques semaines ou un mois est envisagée, comme celle de reporter le Mercato. Voici les dossiers que cela concerne à l’OL.

Pas de problèmes majeurs à l’horizon

Dans l’effectif de Rudi Garcia, il y a trois fins de contrat en 2020… Et deux d’entre eux concernent des joueurs prêtés. Cédé par Villarreal pour cinq mois avec une option d’achat, Karl Toko-Ekambi (27 ans) ne validera son transfert définitif que si l’OL est européen. Le deal pourrait donc se rallonger sans trop de soucis jusqu’au dénouement de l’exercice en cours. Pour ce qui est de Lucas Tousart, transféré au Hertha Berlin contre un gros chèque, la sentinelle lyonnaise avait réclamé (et obtenu) de finir la saison à Lyon. On imagine mal son futur club allemand se montrer procédurier en le faisant revenir par anticipation. En revanche, concernant Mapou Yanga-Mbiwa, à l’écart depuis deux saisons, il est assez peu probable que l’OL lui propose une extension de bail aussi courte soit-elle. Son aventure s’arrêtera sans doute le 30 juin, quoi qu’il arrive.

Dans le sens des retours de prêts, trois joueurs sont concernés… Et il est fort probable que Jean-Michel Aulas ne fasse barrage à ce qu’aucun des trois ne revienne par anticipation. Pape Cheikh Diop (Celta Vigo) et Lenny Pintor (ESTAC) n’entrent pas dans les plans immédiats du coach de l’OL. Tino Kadewere (Le Havre) pourrait rendre des services mais l’accord avec le club doyen est qu’il finisse la saison en Normandie et le Zimbabwéen a adhéré à ce projet de ne débuter dans la Capitale des Gaules que sur l’exercice 2020-21. Partant de là…