OL – Coronavirus : une saison blanche pour se sauver, la question qu’on se pose

true

L’OL, si la saison s’arrêtait définitivement et qu’elle soit considérée comme blanche, pourrait être qualifié la saison prochaine en Ligue des Champions.

Rien ne dit, à l’heure ou l’on écrit ces quelques lignes, que l’OL ne figurera pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Etonnant ? Non car il est aujourd’hui présomptueux d’affirmer que la saison de Ligue 1 ira à son terme et que l’épidémie de coronavirus n’aura pas eu raison, finalement, de la saison 2019-2020.

Seule certitude, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, aura une fois encore fait le job. Défendu, comme jamais, son club, son institution, ses intérêts, au risque de provoquer une tempête dont il a le secret. En cause, un entretien accordé au Monde début mars, dans lequel JMA affirmait que « le plus logique serait alors de dire : “on annule tout et on repart sur la situation du début de saison.”

« Si l’OL, dans quelques mois, est en Ligue des Champions sans avoir obtenu le classement adéquat, ce pourra être considéré comme l’un des plus retentissants exploits de son homme fort. »

Le propos, on le sait, a eu le don d’ulcérer d’autres présidents de clubs. Qui, eux, ont tout intérêt, pour divers motifs, que la saison en cours s’achève. N’en demeure pas moins vrai que l’opinion d’Aulas a, depuis, été partagé par d’autres et qu’en Europe, on se dirige dans certains championnats vers un saison blanche.

Il faudra, à la Ligue, qui se couvre de ridicule depuis des jours, décider ce qu’il en est. Mai si l’OL, dans quelques mois, est en Ligue des Champions sans avoir obtenu le classement adéquat, ce pourra être considéré comme l’un des plus retentissants exploits de son homme fort. Un de plus.