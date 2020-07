OL : Coupet n’en a pas fini avec Garcia et Juninho

true

Le nouvel entraîneur des gardiens de Dijon n’a pas apprécié la fin de son aventure avec son club de toujours, l’OL, et il le fait savoir.

Rudi Garcia a cru enterrer une bonne fois pour toutes la polémique avec Grégory Coupet. Ce dernier, désormais entraîneur des gardiens de Dijon, n’a pas apprécié que l’OL ne lui propose qu’une seule année de contrat. Les Gones se défendent en avançant le fait que l’ensemble du staff technique verra son bail arriver à échéance en 2021. Mais le portier historique aurait visiblement souhaité un peu plus de considération. Et il l’a encore fait savoir au micro d’Europe 1.

« Je voulais savoir ce qu’ils voulaient faire avec moi, si on me prolongeait, si on ne me prolongeait pas. J’ai régulièrement demandé des nouvelles par rapport à mes gardiens […] et si de mon côté, on était sur une prolongation. Mais je n’avais pas de nouvelles. »

« J’ai une vraie incompréhension, parce que, qu’on joue la Ligue des champions ou seulement le championnat, il faut bien un entraîneur des gardien. Il n’y a pas eu moyen d’avoir un contact franc et direct avec qui que ce soit, c’est assez incroyable. »