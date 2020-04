OL : Daniel Riolo lance une nouvelle pique à Jean-Michel Aulas

true

Le journaliste Daniel Riolo estime que le monde du football n’a plus confiance dans le président de l’OL, contrairement à celui du PSG.

Ça faisait longtemps que Daniel Riolo et Jean-Michel Aulas ne s’étaient pas chamaillés alors le journaliste de RMC a décidé de rallumer le feu. Selon lui, si le président de l’OL a été éloigné par le patron de Canal+ pour les négociations concernant le virement que la chaîne cryptée doit effectuer, c’est que personne n’a confiance en lui, contrairement à son ancien meilleur ennemi Nasser al-Khelaïfi.

« Ce sont les présidents qui ont dit à Nasser d’y aller. Al-Khalaïfi a répondu ok. Pourquoi ? 1/ Parce qu’on juge qu’il est compétent sur ces dossiers. 2/ Parce qu’il n’aura pas de mal à dire à beIN : « Allonge l’oseille coco parce que tous les clubs en ont besoin. » Tu fais déjà des deals avec Canal Plus, tu en as fait pour la saison prochaine, tu es en business. La situation est tellement critique pour les clubs français, pourquoi ne pas envoyer celui qui maîtrise le mieux le dossier ? »

« Et puis, il y a ce que certains présidents m’ont dit : « je veux bien qu’on soit anti-Qatar, qu’on dise qu’il fasse cela dans leur intérêt comme tout le monde, mais Nasser al-Khelaïfi, ça fait maintenant huit ans qu’il est avec nous. C’est un mec qui fait partie de la famille du football français. C’est un mec qui s’entend très bien avec Nicollin, Rivère, Caiazzo, qui s’entend très bien avec les mecs de l’OM, avec tout le monde. Il est respecté. Et il a envie de bosser pour sauver le football français. Et s’il y a un mec à l’écart, en qui plus personne n’a confiance, c’est Jean-Michel Aulas. »