OL : Daniel Riolo se fait une joie de répondre à Jean-Michel Aulas

L’ensemble du football français a répondu de façon négative à la proposition de Jean-Michel Aulas de considérer cette saison 2019/20 comme blanche. Il ne manquait plus, finalement, que son « grand ami » Daniel Riolo. Le journaliste de RMC s’est empressé de rebondir sur ce qui ressemble désormais à une affaire.

« Il y aura une grosse discussion mardi, et il y a une volonté de tous (des clubs de L1, ndlr) d’aller dans le même sens, à condition que l’Euro soit reporté à l’année prochaine pour que ça libère le calendrier et que l’épidémie ne s’aggrave pas. Mais si l’épidémie s’aggrave… C’est là qu’on entre dans le débat, et Jean-Michel Aulas anticipe quelque chose que je trouve déjà dingue ! Parler de ça alors qu’on ne sait même pas ce que va donner la situation sanitaire du pays. »

« Quand j’en ai parlé pour préparer l’émission, on m’a dit que rien ne sortirait, qu’il faudrait encore quelques jours, que personne n’oserait se prononcer et qu’il était trop tôt par rapport à la situation sanitaire du pays. Eh bien il y en a un qui a osé, c’est lui. C’est extraordinaire que ça soit allé si vite ! Lui, bim, tout de suite, en envisageant que ça ne puisse pas se terminer alors qu’ils vont tout faire pour. »