OL : Depay, Aouar, Toko Ekambi, Gouiri… Aulas fait un point Mercato

true

Interrogé par OL TV, le président Jean-Michel Aulas a évoqué les pistes de travail concernant le mercato en vue de la saison prochaine.

Jean-Michel Aulas a d’autres choses à dire que de parler de la crise sanitaire ou d’envoyer des piques à l’OM. Invité de l’émission OL Night system, vendredi soir, le président de l’OL a confirmé qu’il mettait tout en oeuvre pour prolonger Memphis Depay, dont le contrat se termine en juin 2021.

« On lui a fait un certain nombre de propositions, il attend de reprendre le jeu, pour le moment, on est pas tombés d’accord, explique Aulas. Il n’y a pas de rupture. des que nous aurons la possibilité de le rencontrer, on fera tout pour obtenir une prolongation. Rudi, Juni et moi-même, nous sommes très favorable à le prolonger. » Concernant la situation de Karl Toko Ekambi, prêté par Villareal, le président de l’OL est ferme : « Nous avons tous envie de le garder, lui même souhaite rester. »

Aulas confirme des sollicitations pour Aouar

Ce même Aulas souhaite aussi conserver Amine Gouiri : « Notre volonté est de le garder, et je suis sûr qu’il va faire une très grande saison l’année prochaine. » Mais aussi Houssem Aouar. « C’est un des grands talents de l’effectif, a reconnu JMA. La décision des joueurs est primordiale. Houssem n’a pas manifesté pour l’instant le désir de partir. Notre volonté à Juni et à moi-même c’est d’essayer de garder Houssem, même si les sollicitations sont importantes. »