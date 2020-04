OL : Depay et Reine-Adélaïde, la date de leurs retours est connue !

true

Blessés de longue date, les deux attaquants de l’OL, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, sont attendus sur les terrains au milieu du mois de juin.

Le coronavirus, et le confinement qui en découle, a nécessairement un impact sur les footballeurs. Y compris pour les blessés de longue date, qui se doivent, par tous les moyens, de poursuivre leur rééducation. Le quotidien l’Equipe, dans son édition du jour, donne à ce sujet des nouvelles des deux blessés de l’OL, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, victimes, il y a plusieurs mois, des ligaments croisés.

Et, de toute évidence, les informations sont bonnes. Franck Pelissier, le directeur médical du club lyonnais, en dit même beaucoup plus sur la date de retour des deux hommes. Qui, si ils n’ont pas opéré leur préparation de la même manière, devraient bel et bien retrouver les terrains à la même date.

« Les deux pourront jouer sans restriction le 15 juin »

« Memphis et Jeff seront prêts à réintégrer l’équipe pour la phase de réathlétisation, qu’elle commence à la fin du confinement actuellement prévue (le 15 avril) ou plus tard. Ils se sont blessés le 15 décembre, médicalement nous avions fixé un délai de six mois, soit le 15 juin. Et aujourd’hui on pense que les deux pourront jouer sans restriction le 15 juin. »

Au vu du calendrier actuel de la Ligue 1, il se pourrait donc que l’OL retrouve en cette fin de saison deux éléments ô combien déterminants.