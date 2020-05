true

Pour avoir joué sa partition seul dans son coin, Jean-Michel Aulas (OL) est devenu un sujet de moquerie chez ses confrères présidents.

Ces derniers jours, Jean-Michel Aulas s’est beaucoup démené. Bien que le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé dès mardi qu’il serait impossible pour le football professionnel français de reprendre son activité, même à huis clos, avant août, le président de l’OL a tout fait pour retarder l’inévitable arrêt de la saison 2019-20. Un arrêt définitif voté jeudi par la LFP après que la FFF se soit prononcé en ce sens dès mardi.

De l’ironie pour répondre à l’hyperactif Aulas

Depuis, JMA – qui estime que son club (7e) est lésé par la qualification européenne – va amener le débat sur le terrain du juridique. Une situation qui agace pas mal de dirigeants de clubs et même Noël Le Graët, ancien allié de Jean-Michel Aulas, attaqué pour ses déclarations par le boss de l’OL.

Pour avoir énormément gesticulé entre le comité exécutif de la FFF et le bureau de la LFP (où il était invité) mardi, Jean-Michel Aulas a fait l’objet de moqueries de ses confrères pour son côté franc-tireur. « Certains s’amusent ainsi à dire qu’il y a trois syndicats : Première Ligue, l’UCPF et Jean-Michel Aulas », explique le « Journal du Dimanche ». Reste que sur le terrain juridique, JMA ne mènera pas son combat seul puisque Toulouse et Amiens, relégués en Ligue 2, ont prévu de le suivre dans sa démarche…