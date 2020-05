OL, Espagne : on en sait plus sur l’avenir de Nabil Fekir

false

Parti de l’OL l’été dernier, Nabil Fekir se plait au Betis Séville. Seules deux destinations pourraient le faire bouger. Et non des moindres.

Parti l’été dernier de l’OL, en direction du Betis Séville, Nabil Fekir a réalisé une première saison aboutie en Liga. Montrant l’étendue de son talent, et de sa technique, en certaines occasions. A tel point qu’un départ du club andalou a même déjà été évoqué, Fekir aspirant à jouer une Coupe d’Europe chaque année.

Le dossier lié au mercato du joueur a récemment été évoqué par AS ainsi que par le quotidien andalou, Estadio Deportivo. Et de toute évidence, l’ancien lyonnais n’est guère pressé de quitter le Betis. Bien au contraire. Seules deux propositions pourraient le faire changer d’avis et elles ne concernent que l’Espagne : le FC Barcelone et le Real Madrid.

L’AC Milan, ou encore Newcastle, bientôt racheté par des Saoudiens, ne seraient donc pas des destinations à retenir.