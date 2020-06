OL : et maintenant, Aulas part en guerre contre L’Equipe !

true

Le président de l’OL et le quotidien sportif s’écharpent concernant un article prétendu à charges suivi d’une lettre ouverte (coupée) de JMA.

Après avoir attaqué tout ce qui n’était pas de son avis concernant la reprise du championnat, Jean-Michel Aulas a changé de cheval de bataille. Le voilà désormais en guerre contre L’Equipe, au motif que le quotidien a coupé une lettre ouverte du président de l’OL.

Le directeur de la rédaction du quotidien sportif, Jérôme Cazadieu, a ainsi écrit : « Avec M. Aulas, ce n’est jamais assez. On lui donne la parole ? On déforme ses propos. On la donne à ses détracteurs ? Ils nous manipulent. La vie doit être assez simple quand on ne la voit qu’à travers le prisme de son seul point de vue ».

Ce à quoi le président de l’OL a répondu, via Twitter : « Oui, je n’ai pas trouvé élégant de me consacrer plus d’une page sous un angle résolument négatif, sans prendre la peine de m’interroger. Oui, j’ai trouvé étonnant et malveillant que votre collaborateur se repose sur des propos anonymes pour mieux tenter de me discréditer. Oui, je n’ai pas accepté que vous me fassiez passer pour quelqu’un d’insensible à la souffrance de milliers de Français pendant cette pandémie, alors que je suis tout le contraire. Oui, je ne partage pas l’orientation de cet article qui voudrait faire croire que je suis seul au monde ».