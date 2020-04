OL, FC Nantes, OM : Aulas se range derrière Gourcuff et Villas-Boas pour la fin de saison !

true

Du même avis que plusieurs coachs de Ligue 1, Jean-Michel Aulas aimerait finir la saison 2019-20… Et songe désormais à l’étirer jusqu’en décembre.

Souvent consulté sur une manière de sortir de la crise du coronavirus, Jean-Michel Aulas a apporté sa voix au débat sur la reprise ce lundi soir sur le site de « L’Equipe ». Une sortie du président de l’OL qui fait suite au communiqué de l’UNFP, le syndicat des joueurs étant réticent à l’idée d’une reprise rapide dès le mois de juin.

Comprenant la position des joueurs et des médecins sur les difficultés logistiques de mettre en place ce genre de reprise à huis-clos, JMA milite désormais pour une autre idée, très éloignée de sa saison blanche initiale et plus proche de celle portée par Jean-Pierre Rivère (président de l’OGC Nice), Christian Gourcuff (coach du FC Nantes) ou André Villas-Boas (entraîneur de l’OM).

Aulas est prêt à finir la saison en décembre !

« J’ai des craintes qu’on ne puisse pas reprendre. Et c’est pour ça qu’il faut peut-être étudier un autre scénario dont ont parlé Jean-Pierre Rivère et Nasser (al-Khelaïfi, le président du PSG), où on décalerait tout ça pour terminer la saison 2019-2020 à la fin de l’année civile et on reprendrait en début d’année 2021 pour la nouvelle saison. C’est l’un des scénarios qui intéresse la FIFA avec la Coupe du monde au Qatar », a-t-il expliqué.

Loin de tomber dans la polémique, Jean-Michel Aulas attend cependant l’aval de l’UEFA, l’organisme dont la Fédération française est sous tutelle : « J’y suis favorable si l’UEFA l’envisage. Souvent, on me ressert le plat un peu réchauffé de ma déclaration du Monde, il y a un mois et demi, disant que j’étais favorable à un arrêt des compétitions. Non, je ne suis pas favorable à un arrêt. Tout ce qui peut permettre de terminer les compétitions me va bien (…) Juridiquement, si on devait malheureusement s’arrêter, on n’aura peut-être pas le choix de la solution. L’analyse juridique nous amènera peut-être vers une année blanche ou des choses que les gens n’apprécient pas a priori. Moi, je suis favorable à ce que l’on termine le Championnat, y compris entre septembre et décembre ».