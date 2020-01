OL : FC Nantes, programmation, Andersen, Mercato… Rudi Garcia vide son sac !

true

Le point santé

« Tout le monde devrait être sur le pont à part les 5 blessés majeurs. Il reste un entraînement demain. Maxence Caqueret est suspendu. Marçal a montré à Bordeaux qu’il était de retour et bien de retour. Il faut faire attention à l’enchaînement des matchs ».

Sur la programmation

« On va à Nantes pour se qualifier même si on sait que ça ne sera pas facile. J’espère ne pas aller en prolongation car nous jouerons trois jours après en Coupe de la Ligue. Excusez-moi de m’étonner de la programmation de ce match malgré les impératifs télés. Pour l’intégrité physique des joueurs et pour la qualité du spectacle ce n’est pas la même chose ».

Un groupe trop court pour tout jouer ?

« On risque d’être un peu juste en matière d’effectif pour jouer sur les quatre tableaux car en ce moment, hormis les blessés de longue date, l’infirmerie est vide. Mais je pense que nous aurons bientôt des éclaircissements sur notre calendrier ».

Sur le FC Nantes

« Nantes ne peut pas être quatrième de L1 sans être performant. C’est une équipe redoutable avec un entraîneur d’expérience. Les joueurs savent qu’ils doivent entretenir la bonne dynamique avec une qualification ».

Sur l’intérim de Maxwel Cornet latéral

« L’intérim de Maxwel Cornet est durable et efficace au poste de latéral gauche. On doit compenser quand il joue latéral, sinon c’est lui qui vient aider en défense. Il nous donne pas mal d’options tactiques et cela fonctionne bien pour l’instant ».

Sur l’animation offensive

« Mes joueurs ont beaucoup de talent et je n’ai pas de crainte concernant le plan offensif. Tout ne dois pas reposer sur Moussa Dembélé et le danger peut venir de nombreux joueurs ».

Sur Jean Lucas

« Jean Lucas est prêt à jouer mais il a encore beaucoup de travail à faire. C’est le plus offensif de mes milieux devant Tousart et Mendes, je ne compte pas Aouar qui est un vrai joueur offensif. Il faut trouver le meilleur poste de Jean Lucas sur le terrain ».

Sur les difficultés de Joachim Andersen

« Je discute avec mes joueurs, mon staff le fait aussi. Tout le monde peut faire une erreur mais se reprendre et faire un bon match derrière n’est pas donné à tout le monde. Joachim Andersen l’a montré et a fait un bon match face à Bordeaux après son erreur. Il a fait un travail spécifique avec Claudio Caçapa. Je n’ai pas aimé les notes que vous lui avez donné après son match contre Bordeaux. Il a encore besoin de s’adapter à la Ligue 1 car c’est très différent de la Serie A. Avec Lyon, il a déjà fait de très bons matchs, ici face à Benfica par exemple ».

Sur la réconciliation de Marcelo avec les supporters

« On a gagné plus qu’un match à Bordeaux. Voir Marcelo se réconcilier avec nos supporters est très positif. Il va être surmotivé pour tout donner pour ce club. J’ai vu des images plaisantes car nous avons besoin de notre douzième homme. Avec une union retrouvée on va peut-être se montrer meilleurs à domicile ».

Sur le Mercato et le cas Tousart

« Lucas Tousart est sous contrat avec nous, le président s’est exprimé sur ce sujet. Il jouera samedi et je pense garder ce groupe jusqu’à la fin de saison. Je ne travaille pas avec un groupe fictif (…) Avec Marçal et l’intérim de Maxwel Cornet, je pense que nous avons moins d’urgence à recruter au poste de latéral gauche. Des recrues cet hiver ? On peut tenir partout si on n’a pas de blessés. Si on a beaucoup de matchs il va falloir du monde. Mais on verra bien ».

Retranscription : compte Twitter de l’OL et RMC