OL : Florian Maurice a dit oui au Stade Rennais

Le quotidien l’Equipe est ce matin catégorique : Florian Maurive va bel et bien quitter l’OL pour rejoindre le Stade Rennais comme directeur sportif.

L’information est ce matin donnée par nos confrères de l’Equipe. Et tend à prouver que l’OL va connaître une véritable révolution au sein de sa cellule recrutement. En effet, Florian Maurice, ancien joueur et figure légendaire du club, devrait bel et bien rejoindre le Stade Rennais en qualité de directeur sportif.

Celui qui, depuis 2009, est actuellement directeur de la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais a été contacté par les Bretons à la mi-février. Il aurait, et notamment en raison de tièdes relation avec Juninho, choisi de dire oui aux dirigeants du SRFC qui étendent ses prérogatives puisque Maurice sera cette fois directeur sportif.

Un successeur activement recherché

Comme le précise l’Equipe, Florian Maurice attendrait la fin du confinement pour officiellement en taper les démarches afin de quitter Lyon. Et donc de quitter son club de toujours. Les Lyonnais, eux, chercheraient déjà son successeur.